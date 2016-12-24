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رفع أجور 11 مهنة لعمال مصريين بالكويت

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رفع أجور 11 مهنة لعمال مصريين بالكويت رفع أجور 11 مهنة لعمال مصريين بالكويت

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كشف تقرير صادر عن وزارة القوي العاملة رفع أجور 11 مهنة لعمال مصريين فى الكويت لتناسب مستوى المعيشة.

وأوضح التقرير أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى الكويت بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المنشأت والشركات نجح فى رفع رواتب بعض المهن بأسلوب تدريجي لتناسب مع مستوى المعيشة.

وتم رفع أجور 11 مهنة لعمال مصريين هي : مهندس مدني من 200 إلى 500 دينار كويتي، ومهندس زراعي من 200 إلى 300 دينار، وعامل تحميل وطباع ومنقذ سباحة من 100 إلي 150 دينارا، وسائق مركبة خفيفة, وسائق معدات ثقيلة , وجارسون من 150 إلى 200 دينار، وباحث قانوني من 200 إلى 250 دينارا، معقب قضايا من 120 إلى 200 دينار، وضابط أمن من 120 إلى 160 دينارا.

أ ش أ

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