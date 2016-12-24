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هاجر العدلي مستمرة فى تقديم برنامجها «زووم إن» على قناة العاصمة

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هاجر العدلي مستمرة فى تقديم برنامجها «زووم إن» على قناة العاصمة هاجر العدلي مستمرة فى تقديم برنامجها «زووم إن» على قناة العاصمة

هاجر العدلي

تستمر الإعلامية هاجر العدلي فى تقديم برنامجها «زووم إن» على شاشة قناة العاصمة 2، والذى يذاع فى الثامنة مساءً من الأحد للخميس.

هاجر التى تخرجت من كلية التجارة ودرست الإعداد وتقديم البرامج التليفزيونية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قالت إن برنامجها زووم إن بمثابة نافذة على عالم الفن والمشاهير، وهو نقلة نوعية لها، فالبرغم من عملها بالمجال الإعلامي منذ حوالى 6 سنوات، إلا أنا كانت تقدم المحتوي الخبرى بشكل غالب.

جدير بالذكر أن هاجر شاركت وفازت بمسابقة ملكة جمال 2013، وملكة جمال السياحة لعام 2014،  برعاية وزارة السياحة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة 15 فتاة من 12 دولة عربية، وقد صرحت حينها أنها أحببت المشاركة في هذه المسابقة لأنها تعتمد على الثقافة وليس الجمال فقط، بالإضافة إلى المشاركة في المساعدات الخيرية .

 

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