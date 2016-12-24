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منع سيارات نقل السخنة والأدبية من الدخول إلى السويس

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منع سيارات نقل السخنة والأدبية من الدخول إلى السويس منع سيارات نقل السخنة والأدبية من الدخول إلى السويس

سيارات

(أ.ش.أ)

قررت إدارة مرور السويس منع سيارات النقل القادمة من مينائي الأدبية والعين السخنة وطريق البحر الأحمر، من الدخول إلى مدينة السويس لتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وصرح بذلك مدير إدارة مرور السويس العميد محمد الدفراوي، اليوم، قائلًا إن جميع سيارات النقل القادمة من طريق الأدبية والعين السخنة تسير حاليًا في طريق المحاجر وهو ممهد وجاهز ويوجد ضباط مرور منتشرين لتنفيذ التعليمات.

وأضاف الدفراوي، أنه لا يتم السماح بدخول سيارات نقل داخل المدينة من أي اتجاه سوى الخاصة بنقل المواد التموينية والبترولية والمتجهة إلى ميناء بورتوفيق، لافتًا إلى أن المواطنين بالمحافظة يشعرون حاليًا بوجود سيولة مرورية بسبب منع سيارات النقل من دخول المدينة.

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