دراسة: الطبيبة الجميلة تطيل عمر المرضى أكثر من الرجال

كتبت نهى طارق

قالت بعض الدراسات السابقة إن الطبيبات توفرن جودة عالية من الرعاية الطبية ولكن لم يتم التحقيق فى نتائج هذه الدراسة فيما مدى تأثيرها على المرضى والأبحاث الجديدة تهدف إلى سد هذه الفجوة البحثية من خلال دراسة ما إذا كانت النتائج بالنسبة للمرضى مختلفة عن أولئك الذين عولجوا من قبل الأطباء الذكور والإناث ونشرت نتائج الدراسة فى دورية JAMA للطب الباطنى.

وتشير البحوث الجديدة أن المرضى الذين عولجوا من قبل طبيبات تمتعوا بنتائج إكلينيكية أفضل مقارنة بالذين عولجوا من قبل الأطباء الذكور.

وقام بهذه الدراسة فريق من الباحثين من جامعة هارفارد وفريق من مدرسة تشان للصحة العامة فى بوسطن.

وقال المشاركون فى هذه الدراسة إن الممارسة الطبية للطبيبات تختلف مقارنة بالذكور فهن أكثر صرامة فى التمسك بالمبادئ التوجيهية الطبية كما يوفرن المزيد من الرعاية الوقائية.

وحلل الباحثون عينة من المرضى يمثلون 20% من الأشخاص المدرجين فى ملفات الرعاية الطبية وحددوا مليون شخص من المستفيدين من الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما أو أكثر فى الفترة ما بين 1 يناير 2011 و31 ديسمبر 2014.

درس العلماء الارتباط بين جنس الطبيب المعالج والمرضى كما درسوا أعداد الوفيات التى وقعت خلال 30 يوما من قبول دخولهم المستشفى.

وكشف فريق البحث بعض الاختلافات بين الأطباء الذكور والإناث حيث وجدوا أن الطبيبات الصغيرات فى السن ويعالجون عددا قليلا من المرضى أفضل من نظرائهم الرجال.

وقالت الدراسة إن المرضى الذين عولجوا من قبل طبيبات قلت معدلات الوفاة بنسبة 4% كما قلت معدلات دخولهم المستشفى مرة أخرى بنسبة 5%.