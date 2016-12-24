توماس مولر يودع عاما صعبا ويتطلع للتألق العام المقبل

عاش نجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني توماس مولر عاما صعبا، بعد أن صام عن التهديف لأسابيع طويلة. لكنه عازم على تغيير ذلك في العام المقبل، حيث يرغب مولر في العودة لإسعاد جماهير بايرن ميونيخ بأهدافه الحاسمة.لم يكن عام 2016 موفقا بالنسبة للاعب توماس مولر، فنجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني الذي اعتاد على خطف الأنظار في الأعوام السابقة، في جل المسابقات التي يشارك فيها، ظل هذا العام بعيدا عن مستواه المعهود، ولعل تسجيله لهدف واحد طيلة مرحلة الذهاب من البوندسليغا خير دليل على ذلك.

التراجع في أداء مولر بدأ منذ تضيعه لركلة جزاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام أتليتيكو مدريد. وتلى ذلك صيام كامل عن التهديف في بطولة أمم أوروبا بفرنسا. وحتى على مستوى البوندسليغا انتظر الفتي المدلل في فريق بايرن ميونيخ 999 دقيقة حتى يحتفل بأول هدف له هذا الموسم، وكان ذلك أمام فولفسبورغ في مباراة انتهت بفوز البافاري بخماسية نظيفة.

وغاب مولر عن آخر مباراة في مرحلة الذهاب واكتفى بمشاهدة زملائه من مقاعد البدلاء وهم يدكون حصون منافسهم لايبزيغ بثلاثة أهداف دون مقابل.

رغبة في العودة للتهديف

واعتبر رئيس بايرن ميونيخ كارل هاينز رومنيغه الإبقاء على مولر في كرسي البدلاء أمام لايبزيغ بأنه "تحفييز له وللاعبين آخرين حتى يتمكنوا في 2017 من الاجتهاد أكثر لتصحيح بعض الأمور". وأضاف رومينيغه " اليوم تحتاج لـ 16 وحتى 18 لاعب. لدينا عدد كبير من اللاعبين الجيدين. وهذا ما يؤدي إلى جلوس اثنين أو ثلاتة لاعبين في مقعد البدلاء قد لا يروق لهم ذلك".

فرنك ريبيري بدوره لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية التي واجهت لايبزيغ. وفسر مدرب بايرن ميونيخ كارلو أنشلوتي ذلك بقوله "أنا أعمل من أجل الفريق وليس من أجل لاعبين بعينهم".

والآن وبعد إسدال الستار على مرحلة الذهاب من الدوري الألماني يقضي مولر عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) مع زوجته ليزا بعيدا عن كرة القدم. وقد عبر ابن السابعة والعشرين عن سعادته بذلك وقال "بالنسبة لي هذه العطلة مهمة جدا من أجل تصفية الذهن وشحن طاقة جديدة". وعن تمنياته للعام القادم قال معشوق الجماهير البافارية "أتمنى أن لا أنتظر طويلا حتى أسجل مجددا".

>

>