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رئيس نيجيريا: الجيش سيطر على معسكر كبير لبوكو حرام

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رئيس نيجيريا: الجيش سيطر على معسكر كبير لبوكو حرام رئيس نيجيريا: الجيش سيطر على معسكر كبير لبوكو حرام

الرئيس النيجيري محمد بخاري – أرشيفية

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم السبت إن الجيش تمكن من السيطرة على معسكر كبير لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة كان الجيب الأخير لها في معقلها بغابة سامبيسا شمال شرق البلاد.

وقتلت بوكو حرام نحو 15 ألف شخص وشردت أكثر من مليونين خلال تمرد مسلح مستمر منذ سبع سنوات بهدف إقامة دولة إسلامية تطبق تفسير الجماعة المتشدد للشريعة الإسلامية في شمال شرق نيجيريا وهي أكبر دول أفريقية من حيث عدد السكان.

وسيطرت الجماعة المتشددة على مساحة في شمال شرق نيجيريا تعادل مساحة بلجيكا تقريبا في أوائل عام 2015 لكن الجيش النيجيري وقوات من دول مجاورة طردوها من أغلب تلك الأراضي على مدى العام المنصرم ثم انتقلوا إلى معقلها في غابة سامبيسا.

وبحسب رويترز قال بخاري في بيان عبر البريد الإلكتروني “أبلغني رئيس أركان الجيش أن المعسكر سقط في يدهم نحو الساعة 1:35 مساء يوم الجمعة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الموافق 23 ديسمبر وأن الإرهابيين فارون ولم يعد لديهم مكان للاختباء.”

وأضاف أن السيطرة على معسكر كامب زيرو تمثل “عملية السحق الأخيرة لإرهابيي بوكو حرام في آخر جيب لهم في غابة سامبيسا” التي تقع بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

 

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