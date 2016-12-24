"المرور": منع سيارات النقل القادمة من موانئ السخنة والأدبية من دخول السويس

السويس - سيد نون

قال العميد محمد الدفراوى، قائد مرور السويس: "قمنا بمنع سيارات النقل القادمة من ميناء الأدبية وميناء العين السخنة وطريق البحر الأحمر من الدخول إلى مدينة السويس".

وأكد قائد المرور لـ"اليوم السابع"، أن جميع سيارات النقل القادمة من طريق الأدبية والعين السخنة تسير حاليا فى طريق المحاجر وهو ممهد وجاهز، ويوجد ضباط مرور منتشرين لتنفيذ التعليمات.

وأشار محمد الدفراوى: "لا نسمح بدخول سيارات نقل داخل المدينة من أى اتجاه سوى الخاصة بنقل المواد التموينية والبترولية والمتجهة إلى ميناء بورتوفيق".

وأوضح الدفراوى، أن المواطنين بالمحافظة يشعرون حاليا بوجود سيولة مرورية بسبب منع سيارات النقل من دخول المدينة.