غدا الجزائر تستقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى لبحث مسار الحل السياسى

كتب مصطفى عنبر

تستقبل الجزائر غدا الأحد، رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج.

وقال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل لوكالة الأنباء الجزائرية من مدريد، أن استضافة السراج تأتى بعد "استضافة الجزائر عدة شخصيات فاعلة ليبية، من بينها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والماريشال خليفة حفتر".

وقال مساهل إن هذه الزيارات تأتى فى وقت تعاني فيه ليبيا منذ عدة سنوات أزمة خطيرة قد تؤدى إلى انحرافات فى حالة غياب مسار سياسى شامل وحقيقى".

وأضاف "من البديهى أن الجزائر لا يمكنها أن تبقى غير مكترثة باعتبار أن ليبيا جارتها التى تتقاسم معه حدودا شاسعة وتاريخا وثقافة وجوارا.. لذلك تقوم الجزائر، منذ مدة، بجهود لا تتناقض مع مبادرة الأمم المتحدةـ حيث تسعى إلى إيجاد حل سياسى يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها".

وشدّد الوزير مساهل على أن الجزائر "تعمل أيضا من أجل إقامة حوار مباشر بين الليبيين، يسمح لهم باختيار مستقبلهم، كما أنها ترافع من أجل تضافر كل الجهود الدولية لمرافقة الليبيين للخروج من الأزمة"، واستطرد "من البديهي أن الجزائر ليست لها مصلحة أخرى سوى مرافقة أشقائها الليبيين للخروج من الأزمة أو تفادى الانزلاقات، التى قد تكون لها انعكاسات على بلدان الجوار".

جدير بالذكر أن الفريق خليفة حفتر زار الجزائر الأسبوع الماضى والتقى الوزير الأول عبد المالك سلال والوزير مساهل، وهى أول زيارة له، وتطرق الجانبان خلال المحادثات إلى الحلول السياسية للأزمة الليبية، باعتبار الجزائر ترفض الحل العسكرى.