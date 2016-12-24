السجن ٥ سنوات لصاحب عقار فى واقعة انفجار غازى بالدرب الأحمر

عاقبت محكمة جنح الدرب الأحمر، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب ، مالك عقار بالسجن 5 سنوات، لتسببه في حادث انفجار غاز في منطقة “حوض الشرقاوي”، مما أسفر عن إصابة 6 أفراد بحروق خطيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد سماع دوى انفجار وبالانتقال والفحص تبين حدوث تسرب للغاز من سخان بشقة كائنة بالطابق الثالث بالعقار ولدى قيام أحد أفراد الأسرة من قاطنيها بإضاءة مصباح بها حدثت خلخلة هوائية وانفجار غازي أدى إلى تهدم أحد حوائطها وحائط الشقة التي تعلوها.

وأسفر ذلك عن إصابة محمد مرسي على و3 من أفراد أسرته بكدمات وحروق، كما أصيب اثنين من المواطنين من قاطني الشقة العلوية بكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء المنزل احترازيا لحين التأكد من سلامته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التى أمرت بحبس صاحب العقار وإحالته إلى المحاكمة العاجلة.