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المبعوث الأممي لدى ليبيا يؤكد دعم وحدة البلاد وسيادتها

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المبعوث الأممي لدى ليبيا يؤكد دعم وحدة البلاد وسيادتها المبعوث الأممي لدى ليبيا يؤكد دعم وحدة البلاد وسيادتها

مارتن كوبلر” مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر , لنجعل العام المقبل 2017 عام العمل والتقدم في ليبيا .

جاء ذلك في تغريدة لكوبلر اليوم، على موقع تويتر، بمناسبة الذكرى ال 67 لاستقلال ليبيا.. وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم وحدة ليبيا وسيادتها من سنة 1949 .

ويصادف اليوم السبت, الموافق 24 ديسمبر, الذكرى 65 لاستقلال ليبيا، الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين عقودا طويلة منذ أن وضع المستعمر الإيطالي أقدامه على الأرض الليبية العام 1911 حتى الإعلان عن استقتلال ليبيا في مثل هذا اليوم من العام 1951.

وكان الملك إدريس السنوسي أعلن استقلال ليبيا العام 1951، وقال “.نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949, قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

أ ش أ

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