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الآلاف يتظاهرون في كوريا الجنوبية للمطالبة بالتنحي الفوري للرئيسة

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الآلاف يتظاهرون في كوريا الجنوبية للمطالبة بالتنحي الفوري للرئيسة الآلاف يتظاهرون في كوريا الجنوبية للمطالبة بالتنحي الفوري للرئيسة

رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هيه

نزل حشد كبير من مواطني كوريا الجنوبية إلى شوارع وسط العاصمة سول يوم السبت للمرة التاسعة على التوالي في مطلع كل أسبوع للمطالبة بالتنحي الفوري للرئيسة باك جون هيه التي أيد البرلمان مساءلتها بسبب فضيحة فساد.

وقدم نحو 200 شاب يرتدون زي سانتا كلوز (بابا نويل) هدايا لما يقرب من 200 ألف شخص يشاركون في المسيرة واصطحب العديد منهم أطفالهم.

وعلى غرار المسيرات السابقة اتسم الاحتجاج بالأجواء الاحتفالية مع تشغيل الموسيقى وإلقاء الخطب من فوق منصة أقيمت في ساحة كبيرة على مقربة من مقر الرئاسة المعروف باسم البيت الأزرق.

وبحسب رويترز ردد الحشد هتافات من بينها “سيكون عيد ميلاد سعيدا إذا تنحت باك جون هاي!”

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