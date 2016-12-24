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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ 21 يناير

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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ 21 يناير تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ 21 يناير

>كتب محمد عبد الرازق

قررت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل  إعادة محاكمة 136 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء لجلسة 21 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع في القضية ".

 

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

 

ووجهت النيابة للمتهمين مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة

 

 


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