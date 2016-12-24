جنايات دمنهور تقضى بحبس شاب 15 عاما لقتله سائق وإضرام النار فى جثته

البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور" الدائرة الثالثة " برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف حامد عرابين بالسجن المشدد 15 عاما بحق شاب قتل سائقاً وأضرم فى جثته وسيارته النيران انتقاما منه، بعد سب الأخير والدة الشاب والإساءة لسمعتها.

ترجع أحداث الواقعة لنهاية شهر ديسمبر 2015 حينما استيقظ أهالى شبراخيت على خبر قتل سائق وحرق جثته على يد شاب بطريق بشارة عزبة عمر دائرة المركز.



> وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من الرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث مركز شبراخيت، بالعثور على جثة لشخص مجهول متفحمة داخل سيارة ملاكى لادا بطريق بشارة عزبة عمر دائرة المركز، فوجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد شخص المجنى عليه ويدعى "ا.ع.ا"، 54 سنة، سائق ومقيم قرية شرنوب دائرة مركز دمنهور، وبتكثيف الجهود أمكن تحديد مرتكب الواقعة، ويدعى "م.ع.أ"، 23 سنة، عاطل ومقيم قرية السلانيكلى مركز دمنهور.



> وتمكن ضباط مباحث البحيرة برئاسة المقدم حازم خيرى مفتش المباحث، وبإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث،آنذاك من ضبط المتهم، وتبين أن به "آثار حروق بالصدر واليدين"، وضبط بحوزته مبلغ مالى 200 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لارتباط القتيل بعلاقة غير شرعية مع والدته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4999 إدارى مركز شبراخيت.

وباشر أحمد الوكيل وكيل النائب العام التحقيقات، برئاسة المستشار أحمد الأحول مدير نيابة شبراخيت،أنذاك وأمام النيابة اعترف المتهم تفصيليًا بارتكابه للواقعة وفجر المتهم مفاجآت من العيار الثقيل، حيث أضاف أن المجنى عليه تردد فى الآونة الأخيرة على مسكن والدته "ن.م.ع "، 45 سنة، ربة منزل، "المشهور عنها سوء سمعتها وفقًا لتحريات المباحث"، وذلك بحجة شراء ثلاجة، ومراودته والدته أكثر من مرة للارتباط بها بعلاقة غير شرعية.



> واستكمل المتهم اعترافاته، هذا الأمر أثار حفيظتى ودعانى للتخطيط لاستدراج المجنى عليه والتخلص منه بمباغتته والانهيال عليه بالطعن بسلاح أبيض كان بحوزته، وذلك حال استقلالهما سيارته بالطريق الترابى بشارة بعزبة عمر دائرة مركز شبراخيت والاستيلاء منه على مبلغ مالى 1815 جنيها، وأضاف المتهم أنه أضرم النيران فى جثة القتيل داخل السيارة إمعانًا منه فى إخفاء آثار جريمته.



> كما أضاف القاتل، أن الحروق التى اصابته كانت جراء سحب كمية من البنزين من تانك سيارة المجنى عليه لإضرام النيران بها، فسقط بعضها على صدره، مما أدى لإصابته حال إشعاله النيران فى السيارة، وقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض (مطواة قرن غزال) بالحرق مع السيارة، وإنفاقه المبلغ المستولى عليه، فيما عدا الـ200 جنيه المضبوطة بحوزته.