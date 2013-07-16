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الصور.. فطار جماعي لحملة تمرد “بكوس” بالإسكندرية

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الصور.. فطار جماعي لحملة تمرد “بكوس” بالإسكندرية الصور.. فطار جماعي لحملة تمرد “بكوس” بالإسكندرية

Iأقامت مساء اليوم الأثنين حملة تمرد والعديد من المستقلين ومؤسسات المجتمع المدني حفل إفطار جماعى فى منطقة باكوس، وقد ساهم كل المشاركين فى إحضار الطعام والعصائر وتم توزيعها على المارة والمتجمهرين.

كان قد دعت حملة تمرد للإفطار الجماعى فى منطقة باكوس للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة، وقد رحب أهالى المنطقة بالحملة التى سبق وأن خاضت العديد من الحملات لجمع توقيعات تمرد قبل يوم 30 يونيو فى نفس المنطقة.

من جانبه قال مينا رمسيس رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبناء حارتنا لتنمية المجتمع أن السبب الحقيقى لحفل الإفطار هو لم شمل كل طبقات الشعب المصرى والتأكيد أن لكل المصريين وليست لفصيل واحد.

ونوه إلى أنه يجب تحقيق كل مطالب الثورة من عيش حرية وعدالة إجتماعية، حتى يعم الرخاء البلاد، وشجب مينا ما يحدث للجنود المصريين من أعمال إرهابية، وناشد القوات المسلحة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع هذه الأعمال والحفاظ على أرواح أبناءنا.

وأكد خالد القاضى منسق حملة تمرد بالاسكندرية بإن الحملةتنظيم فطار جماعي متواصل في أهم مناطق بالمدينة، للتأكيد على استمرار الثورة المصرية داخل ميادين الثورة، خاصة في أيام شهر رمضان الكريم، وللاحتفال بانتهاء حكم الإخوان المسلمين عن السلطة.

وكان قد أقام ثوار الإسكندرية والقوى السياسية الجمعة الماضية فطار جماعي بمنطقة سيدى جابر, للمطالبة بتعديل الإعلان الدستوري الذى يتضمن مواد لإرضاء “السلفيينّ وأخرى “للدكتاتورية” وثالثة لـ”الجيش على حد قولهم، وللتاكيد على أن يأتي الإعلان الدستوري بالتوافق ويتجنب أخطاء الماضي القريب”.

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