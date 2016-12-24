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تجديد حبس وكيل الإدارة الهندسية بالإسماعيلية 15 يوما بتهمة التزوير والتربح

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تجديد حبس وكيل الإدارة الهندسية بالإسماعيلية 15 يوما بتهمة التزوير والتربح تجديد حبس وكيل الإدارة الهندسية بالإسماعيلية 15 يوما بتهمة التزوير والتربح

>الإسماعيلية - صبرى غانم

أصدرت محكمة جنح مركز الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمود مجدى رئيس المحكمة، اليوم السبت، قرارا فى المحضر رقم 3835 لسنة 2016 إدارى مركز أبو صوير، بتجديد حبس وكيل الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير والتربح.

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتلقيه إخطارا من المقدم عبد الله زعيمة رئيس مباحث المرافق، يفيد بورود معلومات حول قيام "أحمد. ع. م" وكيل الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الإسماعيلية بإصداره رخصًا لأصحاب أكشاك ومحال بمحررات مزورة أثناء عمله مديرا للإدارة الهندسية بمدينة أبو صوير.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات، حيث تم ضبط المتهم المتحرى عنه، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما قررت استدعاء أصحاب تراخيص الكشك والمحلات.


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