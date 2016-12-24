تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ 21 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة 136 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء .. وذلك لجلسة 21 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع

> صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة