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إنقاذ 35 صيادا بعد تعطل مركب صيد بخليج السويس

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إنقاذ 35 صيادا بعد تعطل مركب صيد بخليج السويس إنقاذ 35 صيادا بعد تعطل مركب صيد بخليج السويس

>السويس - سيد نون

تمكن صياودن من إنقاذ مركب من الغرق، على متنه 35 صيادا، بعد تعطل محركه أثناء رحلة صيد بخليج السويس، ونجحوا فى سحبه إلى ميناء الطور لإتمام عملية إصلاحه .

 

وقال عمرو عمارة، شيخ الصيادين فى السويس، إن مركب الصيد "أبو وردة"، الذى يمتلكه "محمد أبو وردة" تعطل خلال رحلة صيد بمنطقة أبو جنزير جنوبى الطور، حيث تسببت الأمواج فى التفاف غزل الصيد على المحرك ما أدى إلى تعطله .

 

وأضاف "عمارة"، لـ"اليوم السابع"، أن تعطل المركب فى الطقس السيئ يجعل المركب أكثر عرضة للرياح وارتفاع الأمواج، فأرسل رئيس المركب إشارة استغاثة التقطتها أجهزة القوات البحرية، وعلى الفور تواصلت مع مراكب الصيد الأخرى وتوجهت أحدها إليه وتم سحبه إلى ميناءالطور تمهيداً لإصلاحه.


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