بتروجت يتمسك بـ8 ملايين جنيه لرحيل "بيكلى" إلى الأهلي

كتب رامى ناجى

أبلغ مسئولو بتروجت، نظراءهم فى الأهلى، تمسكهم بالحصول على 8 ملايين جنيه للموافقة على رحيل الإثيوبى شمس بيكلى مهاجم الفريق البترولى إلى القلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر مسئول داخل النادى البترولي، أن الأهلى عرض 6 ملايين جنيه لضم اللاعب الإثيوبي، لكن بتروجت تمسك بـ8 ملايين جنيه للاستغناء عن اللاعب.. موضحا المصدر أن بتروجت تلقى عددا من العروض الخليجية لانتقال شمس بيكلى فى الانتقالات الشتوية، ولكن إدارة النادى حددت 8 ملايين جنيه لبيع اللاعب.

ويضع مسئولو الأهلى اللاعب الإثيوبى كبديل حال فشل التعاقد مع الدولى الجنوب أفريقى كيجان دوللى، لاعب صن داونز، والذى تضعه الإدارة الحمراء على رأس المطلوبين فى الشتاء.

بيكيلى انضم لبتروجت فى عام 2014 قادما من المريخ السودانى فى صفقة انتقال حر.. وتألق بشكل لافت للانظار منذ انضمامه وشارك أساسيا فى الثلاث مواسم بانتظام وأحرز أهدافاً مؤثرة.