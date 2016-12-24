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جنايات القاهرة تجدد حبس 3 متهمين بقضية العائدون من سوريا وتركيا 45 يوما

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جنايات القاهرة تجدد حبس 3 متهمين بقضية العائدون من سوريا وتركيا 45 يوما جنايات القاهرة تجدد حبس 3 متهمين بقضية العائدون من سوريا وتركيا 45 يوما

>كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب، اليوم السبت، تجديد حبس 3 متهمين فى القضية رقم ٧٢٥ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ"العائدون من سوريا وتركيا"، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.

والمتهمون المجدد حبسهم هم: محمد محروس يوسف، وأحمد عبد الصمد محمد الجابرى، ومحمد عبد المنصف.

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام إلى تنظيم داعش فى سوريا وتركيا، والسعى للقيام بعمليات إرهابية فى بعد عودتهم والقيام بتدريبات على التفجير والقتل.

 

 


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