بالصور.. وصول أولى الرحلات الألمانية إلى مطار شرم الشيخ

كتبت- رحاب نبيل

وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم السبت، أول رحلة ألمانية قادمة من مطار ميونيخ، وعلى متنها ١٤٦ راكباً، بعد توقف لفترة طويلة بعد حادث تحطم الطائرة الروسية بمنطقة "الحسنة" فى العريش خلال أكتوبر ٢٠١٥ .

وأكدت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولى أن المطار استقبل طائرة شركة "فلاى إيجيبت" القادمة من مطار ميونخ الدولى، وعلى متنها ١٤٦ راكبا، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بتشغيل ٥ رحلات أسبوعيا من ميونيخ إلى شرم الشيخ .

وأضافت المصادر أنه تم استقبال الرحلة الألمانية باحتفالية كبيرة داخل المهبط، كما قدمت فرق العلاقات العامة الورود للسياح الألمان بالمطار وتسهيل إنهاء الإجراءات.