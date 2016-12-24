أخبار عاجلة

برنامج خاص لتجهيز مايوكا في الزمالك -
تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وصول أولى الرحلات الألمانية إلى مطار شرم الشيخ

Google+ Print
بالصور.. وصول أولى الرحلات الألمانية إلى مطار شرم الشيخ بالصور.. وصول أولى الرحلات الألمانية إلى مطار شرم الشيخ

>كتبت- رحاب نبيل

وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم السبت، أول رحلة ألمانية قادمة من مطار ميونيخ، وعلى متنها ١٤٦ راكباً، بعد توقف لفترة طويلة بعد حادث تحطم الطائرة الروسية بمنطقة "الحسنة" فى العريش خلال أكتوبر ٢٠١٥  .

 

وأكدت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولى أن المطار استقبل طائرة شركة "فلاى إيجيبت" القادمة من مطار ميونخ الدولى، وعلى متنها ١٤٦ راكبا، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بتشغيل ٥ رحلات أسبوعيا من ميونيخ إلى شرم الشيخ .

وأضافت المصادر أنه تم استقبال الرحلة الألمانية باحتفالية كبيرة داخل المهبط، كما قدمت فرق العلاقات العامة الورود للسياح الألمان بالمطار وتسهيل إنهاء الإجراءات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365