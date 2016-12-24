الإعدام لمتهم والمؤبد لـ2 آخرين بتهمة قتل مديرة بمعمل البرج فى المهندسين

كتب محمود نصر

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، بإعدام المتهم الأول بمقتل الدكتورة نيرمين خليل، مديرة الموارد البشرية بمعمل البرج، والمؤبد لمتهمين آخرين.

وكشفت أجهزة الأمن غموض مقتل الدكتورة نيرمين خليل، مديرة الموارد البشرية بمعمل البرج، أثناء قيادتها سيارتها فى ميدان "سفنكس"، وتبين أن 3 أشخاص وراء الجريمة، واعترف المتهمون فى التحقيقات، بتفاصيل الواقعة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وقرروا أن فكرة السرقة وردت إليهما بعد لقاء مع تاجر مخدرات من الإسكندرية كان يتسلم منهم السيارات المسروقة مقابل إعطائهم الحشيش.

وكشفت التحقيقات عن أنه لم يتم التوصل إلى وجود خلافات شخصية مع المجنى عليها، والمتهمين، وأفادت التحريات بأن الواقعة تمت بدافع السرقة وليس بدافع شخصى، لأن المجنى عليها كانت تتمتع بسمعة طيبة.

وتبين أن المتهمين استوليا على سيارة المجنى عليها وآى باد وهاتف محمول، بعدما أطلقا عليها الرصاص فى الهواء لتهويشها، وتبين أن المتهمين من منطقة بولاق الدكرور وأنهما قاما ببيع سيارة المجنى عليها فى الإسكندرية مقابل كمية من المخدرات.

وبمواجهة المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه يعمل سائقا وإن أحد الركاب تركه فى السيارة دون أن يدرى، وبتتبع الهاتف المحمول توصل إلى أحد المتهمين فى الواقعة الثانية، وتبين أنه يدعى "عمرو"، فتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة وأنكر صلته بجريمة القتل.

وبتضييق الخناق على المتهم، أقر بأن وراء ارتكاب واقعة مقتل مديرة معمل البرج شخص يدعى "سعد. ع"، 26 سنة، والآخر "محمود. ا"، 40 سنة، و"باسم. ا".