ضبط مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج برئاسة الرائد محمد طه رئيس القسم بالإشتراك مع المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج من إلقاء القبض على شقيقين حاصلين على بكالوريوس تجارة لإدارتهما مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص واستخدام عقاقيرومواد مخدرة مدرجة على جدول المخدرات جدول أول دون وجه حق واحتجاز 30 مريضا داخل المركز وتعذيبهم.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم بالمديرية مفادها ورود معلومات أكدت صحتها التحريات قيام شخصين بإدارة مركز لعلاج الإدمان وحبس وتعذيب المترددين على المركز وممارسة نشاطهم بدون ترخيص من الجهات المعنية.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد طه، رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية والمقدم أحمد حفنى المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج قيام عماد . ع . ع 32 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم العزبة والعرب بأخميم وشقيقه جورج 30 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم بذات العنوان بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص واحتجاز للمرضى بدون وجه حق.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة تم استهداف المركز المذكور وضبط المتحرى عنهما داخل مركز الإدمان الخاص بهما والذى وجد بداخله عدد30 مريضاً يعانون من الإدمان من بينهم 5 عُثر عليهم محبوسين داخل غرفه لها باب حديد منذ أسبوع بقصد انسحاب أعراض الإدمان منهم وتم ضبط كميات من العقاقير والمواد المخدرة داخل المركز والتي تم إدراجها ضمن الجدول الأول مخدرات ويحظر تداولها بدون روشتات معتمدة ومن أطباء معتمدين.

وتم التحفظ على المتهمين صاحبى المركز و5 أشخاص من نزلاء المركز والذين كانوا موجودين داخل غرفة محبوسين وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.