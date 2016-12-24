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ضبط أحد العناصر الخطرة الهاربة من سجن وادي النطرون

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ضبط أحد العناصر الخطرة الهاربة من سجن وادي النطرون ضبط أحد العناصر الخطرة الهاربة من سجن وادي النطرون

ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة الهاربة من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية بأن المدعو “مسعود ع.م “، 40سنة، هارب من سجن 440 بوادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام جنائية بالسجن المؤبد في قضايا “شروع في قتل، سلاح، قتل عمد”، وكذلك اتهامه في واقعة مقتل مواطن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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