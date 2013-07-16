أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الأردنى يلقى القبض على 7 مسلحين قادمين من سوريا

Google+ Print
الجيش الأردنى يلقى القبض على 7 مسلحين قادمين من سوريا الجيش الأردنى يلقى القبض على 7 مسلحين قادمين من سوريا

ألقت قوات حرس الحدود الأردنى، مساء يوم الاثنين، القبض على 7 متسللين سوريين مسلحين أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضى الأردنية.

وتمكن الجيش الأردنى من القبض على المسلحين فى كمين قرب منطقة عقربا (بمحافظة إربد شمالى الأردن) المجاورة للأراضى السورية، بحسب شهود عيان ومصادر عسكرية.

وذكر عدد من أهالى "عقربا" أنهم شاهدوا تحركا عسكريا أردنيا فى منطقتهم، وتبين فيما بعد أنها عملية استدراج لأولئك المسلحين الذين تم إلقاء القبض عليهم فيما بعد، ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعليق من السلطات الأردنية حول ما ذكره شهود العيان.

ولا تعد هذه الحادثة هى الأولى من نوعها على الحدود الأردنية، إذ تمكنت القوات الأردنية مرارا من إحباط العديد من عمليات التسلل إلى أراضيها من سوريا وبالعكس، كما أحبطت العديد من عمليات تهريب الأسلحة على الحدود الأردنية السورية التى يصل طولها إلى 370 كم.

وتشهد سوريا منذ مارس 2011 معارك دموية بين قوات نظام بشار الأسد وقوات المعارضة، التى تطالب بإسقاط النظام الحاكم وإقامة آخر ديمقراطى يتم فيه تداول السلطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365