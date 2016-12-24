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حسام البدرى يؤجل حسم "الإعارات" بسبب القمة

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حسام البدرى يؤجل حسم "الإعارات" بسبب القمة حسام البدرى يؤجل حسم "الإعارات" بسبب القمة

>كتب فتحى الشافعى

قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، تأجيل حسم ملف اللاعبين الشباب المطلوبين للإعارة فى أندية طنطا والنصر للتعدين إلى ما بعد مباراة الزمالك يوم الخميس القادم فى ختام الدور الأول للدورى الممتاز.

 

كان نادى طنطا قد طلب ثنائى فريق الشباب بالأهلى مواليد 97 حسام الدين وعمرو السعداوى، فيما طلب نادى النصر للتعدين استعارة ثلاثى الفريق ذاته، هشام شعبان، كريم يحيى ومصطفى الفرماوى المعار لنادى المقاصة والذى يستعد لفسخ عقده فى شهر يناير.

 

ويأتى قرار المدير الفنى للأهلى بتأجيل هذا الملف بسبب التركيز الشديد فى المباراة، على أن يتم بعدها عقد جلسة لتحديد مصيرهم من عروض الإعارة.


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