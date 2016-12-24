عريقات يوجه الشكر لمصر على دعمها لقرار وقف الاستيطان الإسرائيلي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا تليفونيا اليوم من صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المسئول الفلسطيني قدم الشكر خلال الاتصال لمصر علي دعمها لقرار مجلس الامن الذي صدر مساء الجمعة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا علي الثقة الكاملة التي تحظي بها مصر لدي الشعب الفلسطيني لرعايتها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاتصال علي أن التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ علي حقـوق الشعب الفلسطيني في كافه اتصالاتها الدولية التزام أصيل وثابت، وقد أتفق الطرفان علي مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة للعمل علي دفع عملية السلام قُدماً واستئناف المفاوضات.