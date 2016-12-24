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1500 جنيه لكل لاعب بالمحلة قبل مواجهة المصرى

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1500 جنيه لكل لاعب بالمحلة قبل مواجهة المصرى 1500 جنيه لكل لاعب بالمحلة قبل مواجهة المصرى

>كتب محمد غنيم

قرر مجلس إدارة نادى غزل المحلة، برئاسة المهندس حمزة أبو الفتح، صرف 15000 جنيه لكل لاعب بالفريق وذلك قبل السفر للإسكندرية للمبيت بها استعدادا لمباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى غداً، الأحد، فى دور الـ32 من كأس .

 

وجاء قرار مجلس الإدارة بصرف المكافآت المتأخرة للاعبين قبل السفر للإسكندرية من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة المصرى والصعود لدور الـ16 فى كأس مصر لإعطاء اللاعبين دفعة معنوية قبل مباراتى الاوليمبى وبلدية المحلة فى دورى القسم الثانى.

 

كما وعد مجلس إدارة غزل المحلة لاعبى الفريق بمكافآت إجادة حال الفوز بالمباريات الثلاث القادمة سواء فى كأس مصر أو فى دورى القسم الثانى، خاصة وأن الفوز فى مباراتى الأوليمبى وبلدية المحلة يعود بالفريق مرة أخرى للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز.


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مصر 365

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