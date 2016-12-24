أخبار عاجلة

برنامج خاص لتجهيز مايوكا في الزمالك -
تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الاحتلال يفتح النيران على الفلسطينيين بقطاع غزة

Google+ Print
الاحتلال يفتح النيران على الفلسطينيين بقطاع غزة الاحتلال يفتح النيران على الفلسطينيين بقطاع غزة

ارشيفية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بنيران أسلحتها الرشاشة، الفلسطينيين شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات المتواجدة على الخط الفاصل شرق المحافظة، فتحت النار صوب الفلسطينيين الذين يقطنون، ويعملون في أراضيهم الزراعية في تلك المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من ناحية أخرى، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم في بحر غزة.

وأفاد شهود عيان بأن زوارق الاحتلال طاردت الصيادين في البحر، وأجبرتهم على مغادرة أماكن صيدهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا