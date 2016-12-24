الاحتلال يفتح النيران على الفلسطينيين بقطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بنيران أسلحتها الرشاشة، الفلسطينيين شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات المتواجدة على الخط الفاصل شرق المحافظة، فتحت النار صوب الفلسطينيين الذين يقطنون، ويعملون في أراضيهم الزراعية في تلك المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من ناحية أخرى، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم في بحر غزة.

وأفاد شهود عيان بأن زوارق الاحتلال طاردت الصيادين في البحر، وأجبرتهم على مغادرة أماكن صيدهم.