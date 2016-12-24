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الأحد ..انتخابات المجالس المحلية بسلطنة عمان

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الأحد ..انتخابات المجالس المحلية بسلطنة عمان الأحد ..انتخابات المجالس المحلية بسلطنة عمان

أرشيفية

يتوجه الناخبون العمانيون في كافة محافظات السلطنة ،غد الأحد، إلى صناديق الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس البلدية لأربع سنوات قادمة في إطار النهج الديموقراطي التدريجي الذي تتبعه السلطنة.

وأكدت وزارة الداخلية العمانية، التي تنظم العملية الانتخابية في بيان اليوم السبت، أنها أكملت كافة استعداداتها وجاهزية كافة اللجان التي تنظم الانتخابات في جميع ولايات السلطنة لاستقبال الناخبين ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، وتم تجهيز كل المراكز بكافة الأجهزة والوسائل التي تسهل على الناخبين اختيار ممثليهم بكل يسر ومرونة.

وأوضح سالم بن حميد الحجري، رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية، أن كافة اللجان في جميع ولايات السلطنة الـ (61) جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

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