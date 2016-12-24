أخبار عاجلة

برنامج خاص لتجهيز مايوكا في الزمالك -
تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس شتوى بارد ممطر حتى نهاية الأسبوع.. وتحذيرات من الشبورة

Google+ Print
الأرصاد: طقس شتوى بارد ممطر حتى نهاية الأسبوع.. وتحذيرات من الشبورة الأرصاد: طقس شتوى بارد ممطر حتى نهاية الأسبوع.. وتحذيرات من الشبورة

>كتب محمد محسوب

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية مستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث ستسقط الأمطار ما بين المتوسطة وخفيفة الشدة المتفرقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وتمتد حتى شمال الصعيد .

 

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الأمطار على السواحل الشمالية بلغت ذروتها اليوم وستستمر حتى غدا وستستمر ايضا حتى نهاية الاسبوع .

 

وأشار عبد العال، إلى أن الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى سيكون شتوى بارد شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وحذر عبد العال، من الشبورة المائية فى الصباح وخاصة بعد سقوط الأمطار، مؤكدًا أنها ستكون كثيفة وخاصة المناطق المجاورة للمزروعات أو المسطحات المائية، مضيفًا أن الهيئة ستقوم بإبلاغ مجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية أولا بأول بآخر التوقعات بالنسبة للأحوال الجوية، كما تبلغ كافة المحافظات أيضًا لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار محذرًا المحافظات المعنية بسوء حالة الطقس.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365