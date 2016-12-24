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كيميائية تحاول تقبيل يد السيسى وتؤكد: هنتخبك مدى الحياة.. والرئيس يمنعها

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كيميائية تحاول تقبيل يد السيسى وتؤكد: هنتخبك مدى الحياة.. والرئيس يمنعها كيميائية تحاول تقبيل يد السيسى وتؤكد: هنتخبك مدى الحياة.. والرئيس يمنعها

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان


>كيميائية تحاول تقبيل يد السيسى وتؤكد: هنتخبك... by youm7

أقبلت دكتورة متخصصة فى مجال البيئة، على تقبيل يد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده توسعات ومعارض منتجات شركة النصر للكيماويات الوسيطة، قائلة: "إحنا فخورين بحضرتك وأنا انتخبتك وهنتخبك لمدى الحياة.. وإحنا تحت أمرك وبدعيلك فى كل صلاة إن ربنا يوقف لك أولاد الحلال وينصرك وينصر ".

 

وقالت فى مقابلة بالرئيس السيسى، "أنا دكتورة كبيرة لكن أنت عندى أكبر من أى حاجة وربنا يبارك فى مصر بيكم كلكم.. والناس هنا بتشتغل وخلونى أحب الجيش وأنا بحب جيش بلدى"، مؤكدا أنه عُرض عليها الحصول على الجنسية الامريكية ولكنها رفضت وموجودة فى مصر لعمل صناعة وطنية.

 

وأكد الدكتور المتخصصة فى مجال البيئة، أن مصر تحارب حرب لا يتخيلها مخلوق من الشركات الأجنبية وأيضا الفساد، قائلة: "شغلى مع الجيش عرفنى أن الجيش المكان الوحيد اللى مفهوش فساد فى مصر وأملنا فيك تخلصنا من الفساد".


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