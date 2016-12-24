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بالصور.. غرق منطقة سيدى بشر شرقى الإسكندرية بمياه الأمطار

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بالصور.. غرق منطقة سيدى بشر شرقى الإسكندرية بمياه الأمطار بالصور.. غرق منطقة سيدى بشر شرقى الإسكندرية بمياه الأمطار

> الإسكندرية - جاكلين منير

شهد منطقة سيدى بشر التابعة لحى المنتزة أول، غرق لعدة شوارع رئيسية وارتفاع منسوب المياه بالشوارع بما يعوق حركة المارة والسيارات، وذلك بسبب ما تتعرض إليه الإسكندرية من موجة طقس سيئ  تضرب المحافظة لليوم الرابع على التوالى وسط هطول الأمطار الغزيرة والرعدية.

 

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بانسداد المطابق والشنايش بعدد من الشوارع الرئيسية بمنطقة سيدى بشر، ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار بالشوارع وهى شوارع خالد بن الوليد والملك حفنى وإسكندر إبراهيم وجابر النقاش وشارعى مسجد السلام وفاروق درويش.

 

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه جار الدفع بسيارات الشفط إلى أماكن تلقى البلاغات لشفط المياه من الشوارع التى تواجه أزمة.

 

 


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