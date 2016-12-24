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هبوط أرضى شرق الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة

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هبوط أرضى شرق الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة هبوط أرضى شرق الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة

>Attachments الاسكندرية جاكلين منير

شهد شارع الإذاعة بنطاق حى شرق هبوطا أرضيا، اليوم السبت، بسبب موجة الطقس السيئ التى تشهدها الإسكندرية لليوم الرابع على التوالى، وتواصل هطول الأمطار الغزيرة والرعدية.

 

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بحدوث هبوط أرضى بشارع الإذاعة، فتوجه العميد مدحت الصادق، مأمور قسم رمل أول، إلى مكان الواقعة،  وأكد أنه جارى إصلاح الهبوط الأرضى بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية الطرق والكبارى والمياه والكهرباء.

 

يذكر أن الإسكندرية تعرضت لعدة انهيارات أرضية بأحياء وسط وشرق وغرب، خلال الأيام الماضية بسبب موجة الطقس السيئ.

 


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