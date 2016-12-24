حيدر العبادى: توحد العراقيين أكبر ضربة لتنظيم داعش

بغداد (أ ش أ)

نبه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم السبت، إلى أن توحد العراقيين كان أكبر ضربة تلقتها عصابات تنظيم داعش الإرهابى الذى يراهن على تمزيق الأوطان بالتفرقة بين مكوناتها..قائلا "على الدول التى تشعر بأنها فى أمان من الإرهاب أن تحذر من الخطر المحدق بها بسبب هذه العصابات".

وأضاف العبادى - فى كلمة أمام (قمة الشباب العربي) التى أقامها مجلس الشباب العراقى برعاية جامعة الدول العربية وتحت عنوان "تأثير الإرهاب فى الشباب العربي" - "أن تنوع مكونات شعب العراق مصدر فخر وقوة وهو مدعاة للتكامل والتقدم.. إن شبابنا يقاتلون من جميع المكونات العراقية دفاعا عن بلدنا ومقدساتنا، واختلط الشيب بالشباب من جميع الطوائف والمكونات فى حربهم ضد عصابات الإرهاب".

ورحب رئيس الوزراء العراقى بالشباب العربى فى بغداد الصامدة بوجه الإرهاب والتى أراد لها الإرهاب أن تدمر وتعيش حالة من الضياع، قائلا : "إن شبابنا تصدوا لهذه العصابات ولهذه التوجهات الخطيرة وصنع النصر لحاضرنا ومستقبلنا".

وأشار إلى أن القوات المسلحة العراقية تقاتل الإرهاب حاليا داخل الموصل مركز محافظة نينوى من أجل تحرير الإنسان..مشيرا إلى أنه تم تحرير ثلثى مساحة محافظة نينوى وأن تحقيق النصر النهائى سيكون قريبا.

ونوه العبادى بأنه فى الوقت الذى تحرر القوات أرض الوطن من عصابات الإرهاب تقوم الحكومة بإعادة الاستقرار وإزالة الألغام والعبوات والحياة الطبيعية للمناطق المحررة لكى يعود إليها النازحون.