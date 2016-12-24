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بالصور ضبط مصنع أدوية فيروس سي “سوفالدى” مغشوشة ومسرطنة يمتلكها أبن عضو مجلس البرلمان

  • مصر
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المواطن المصري يعانى الويلات، من الفساد المنتشر فى كافة أركان الوطن، مواطنون باعوا ضمائرهم من أجل مكاسب دنيوية، على حساب المواطن الآخر الكادح والمعدم، والمصيبة الأعظم هي المتاجرة بالمرضى المصابين بمرض فيروس سي الذي تحتل مراتب متقدمة بين الدول فى معدلات الإصابة بذلك المرض القاتل، وعندما أعلنت الدولة عن إكتشاف علاج وتم دعمه من قبل للمواطنين، المصابين بالفيروس، كان ذلك القشة التي تعلق بها المرضى، وبالفعل تم علاج الكثير والكثير من الحالات، ومازال آخرون ينتظرون أدوارهم فى تلقى العلاج، لكن هناك من لديه مقدرة مالية على شراء العلاج باهظ الثمن سوفالدى، ويشترونه من خارج وزارة الصحة، ولكن الصدمة فى الأمر سنقوم بسردها فى السطور التالية .


ضبط مصنع بير سلم لصناعة أدوية سوفالدى مغشوشة

كانت البداية عندما نجحت مباحث مركز شرطة المنزلة، ومباحث الأمن الوطني، من ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص، داخل شقتين ومخزن فى عقار بشارع عبد المنعم رياض، فى مدينة المنزلة، ويتم تصنيع أدوية مغشوشة، ومواد خطرة وغير مصرح بها، لتصنيع عقار سوفالدى الخاص بعلاج فيروس سي، وبالتحري عن أصحاب المصنع، توصلت التحريات أن المالك هو إين عضو مجلس النواب، يسرى المغازي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وتم عمل محضر بالمضبوطات، وأمرت النيابة بضبط وإحضار إبن عضو مجلس النواب .

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