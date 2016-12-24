ضخ 19 ألفًا و970 طنًا من المواد البترولية بالغربية

أكد وكيل وزارة التموين بالغربية، إبراهيم سيد أحمد مصطفى، أنه تم ضخ 19 ألفا و970 طنا من المواد البترولية (بنزين 80 و92 وسولار) بمختلف محطات المحافظة، بالإضافة إلى 9 آلاف اسطوانة غاز “منزلي وتجاري”.

وأضاف وكيل وزارة التموين، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين وتكثيف الرقابة بمختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز المنزلى والمخابز والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أنه سيتم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو الإتجار بالسوق السوداء.