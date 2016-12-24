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وزير التموين ينفى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الفترة المقبلة

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وزير التموين ينفى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الفترة المقبلة وزير التموين ينفى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الفترة المقبلة

ارشيفية

نفى اللواء محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير والتجارة الداخلية، ما تردد عن زيادة الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا توجد نية لزيادة سعر رغيف الخبز رغم ارتفاع تكلفته إلى 54 قرشا للرغيف الواحد، مشيرًا إلى أن تنقية البطاقات التموينية سيتم بداية من شهر يناير المقبل بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وستوفر نحو 30 % كمرحلة أولى.

وأضاف  الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح قرر تدعيم وزارة التموين بمبغا مليارا و800 مليون جنيه لتوفير احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية لمدة 6 أشهر قادمة، مشيرا إلى أن تغطي كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.

جاء ذلك خلال تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي مصيلحي، على هامش زيارته لمحافظة المنوفية صباح اليوم السبت، لإفتتاح تطوير مطحن سلندرات شبين الكوم بطاقة إنتاجية 200 طن دقيق يوميًا، التي رافقه خلالها المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط.

وأكد الوزير، أن موسم القصب سيبدأ شهر يناير المقبل وسيشهد إنتاج مليوني و200 ألف طن سكر يوميا في 8 مصانع لإنتاج السكر، مشيرا إلى أن موسم البنجر سيبدأ في شهر مارس القادم وسيساهم في إنتاج مليوني و400 ألف طن من السكر، مؤكدا أنه يتم يوميا ضخ 240 ألف طن سكر في التموين والمنافذ الثابتة والمتحركة لسد احتياجات المواطنين من السكر.

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