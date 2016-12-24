رد فعل الرئيس السيسي على سيدة حاولت تقبيل يده أثناء افتتاحه التوسعات بشركة (النصر للكيماويات)

شيماء مصطفى

منذ ساعات قليلة قام الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) بزيارة إلى مصنع (النصر للكيماويات) في منطقة أبو رواش بالجيزة، وذلك لافتتاح بعض التوسعات في هذا الصرح الصناعي الكبير، وقد رافق سيادته في هذه الزيارة مجموعة كبيرة من الوزراء ورجال الأعمال، ويأتي في مقدمتهم المهندس (شريف إسماعيل) رئيس مجلس الوزراء، والفريق (صدقي صبحي) وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزير البترول المهندس (طارق الملا).



سيدة تقبل يد السيسي

وأثناء زيارته للمصنع فاجأت سيدة تدعى (فايزة) تعمل في مجال ( البتروكيماويات) الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء قيامه بالتسليم عليها بمحاولتها تقبيل يد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترافا منها بفضله على البلد، ولكن رد فعل الرئيس السيسي كان سريعا للغاية وملفت للنظر، حيث قام سيادته بسحب يده سريعا، ولا يدعها تقبل يده ويقوم بشكرها أمام الجميع.

وقالت هذه السيدة للرئيس السيسي أثناء حوارها معه أنه عرض عليها الجنسية الأمريكية لكنها رفضتها حبا في مصر ورئيسها، وقال أيضا لسيادته (أنا انتخبتك، وهنتخبك لمدى الحياة، أنا بحب بلدي وجيش بلدي)، وطالبت هذه السيدة السيسي بطلب غريب، حيث طلبت منه أن يقضي على الفساد قائلة (نضفنا من الفساد يا ريس، والجيش المكان الوحيد في مصر لا يوجد به فساد).

شبكةعيونالإخبارية

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