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وليد سليمان ومؤمن زكريا وحمادة طلبة خارج قائمة المنتخب بالجابون

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وليد سليمان ومؤمن زكريا وحمادة طلبة خارج قائمة المنتخب بالجابون وليد سليمان ومؤمن زكريا وحمادة طلبة خارج قائمة المنتخب بالجابون

>كتب حاتم رضا

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة هيكتور كوبر، على استبعاد كل من وليد سليمان ومؤمن زكريا وحمادة طلبة من قائمة الفراعنة المشاركة فى أمم أفريقيا بالجابون، والتى سيتم إعلانها الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

واتفق الجهاز على الاستعانة بكريم حافظ فى مركز الظهير الأيسر كبديل لمحمد عبد الشافى، فيما تم الاكتفاء بكل من محمود كهربا وتريزيجيه ورمضان صبحى ومحمد صلاح وعمرو وردة وعبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب.

يذكر أن سيواجه تونس ودياً يوم 8 يناير المقبل، استعداداً لأمم أفريقيا بالجابون.


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