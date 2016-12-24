وفاة تلميدة باحدى مداس دمياط في طابور الصباح والتعليم توضح سبب الوفاة

شيماء مصطفى

مأساة شهدتها مدرسة “على مبارك الإبتدائية” بقرية الركابية ،واحدى المدارس التابعة لادارة كفر البطيخ التعليمية في محافظة دمياط، وقد اثارت هذه الواقعة صدمة كبرى للتلاميذ والمعلمين والمعلمات وإدارة المدرسة والعاملين بها، فبعد شهر من توديع القرية لاحدى طالبات الثانوي وبالتحديد بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بدمياط الجديدة وبعد أن بدأت القرية أن تلملم جراجها بعد فقدان الطالبة”يمنى وحيد الزهيرى ” بعد أن دهسها اتوبيس بدمياط اجديدة أثناء ذهابها للدرس ،والتي لقبت “بشهيدة العلم” وقد اطلقت مدرستها اسمها على حجرة من حجرات المدرسة ، جاءت مأساة الطفلة ” ملك وحيد رخا” والتي توفت في طابور الصباح



تفاصيل وفاة التلميذة ملك وحيد رخا في طابور الصباح

شهد يوم الخميس الماضي المواق 22 من هذا الشهر تقلبات جوية وبرودة شديدة بالطقس ، وقد وقف التلاميذ في مدرسة ” على مبارك الإبتدائية ” الموجودة بقرية الركابية احدى قرى محافظة دمياط ، في طابور الصباح كعادتهم وأثناء الطابور، سقطت التلميذة” ملك وحيد رخا” الطالبة بالصف الثالث الابتدائي، وعلى الفور قامت ادارة المدرسة بمحاولة اسعاف التلميذة قبل نقلها إلى المستشفى الركابية ولكنها فارقت الحياة

وقد أوضح ” عطا خليفة” وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطالبة قد توفت بسبب تعرضها لمشاكل صحية وبعد اغمائها في طابور الصباح، وأكد أن لجنت المديرية توجهت إلى المدرسة وتبينت وفاة التلميذة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وقدم من جابنه خالص العزاء لأسرة الطالبة مؤكدا أن الحادث سبب الحزن والأسى للجميع

الجدير بالذكر أنه قد تم دفن التلميذة ملك يوم الخميس وأعرب الجميع عن بالغ حزنهم معلقين أنها كانت في الصباح بالمدرسة ودفنت بعد صلاة الظهر بالمقبرة التي توجد خلف المدرسة والتقط الأهالي العديد من الصور التي تجمع بين المدرسة والقبر

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads