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اتفاق تركي روسي إيراني على إجراء محادثات حول سوريا

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اتفاق تركي روسي إيراني على إجراء محادثات حول سوريا اتفاق تركي روسي إيراني على إجراء محادثات حول سوريا

ارشيفية

صرح مسئول في وزارة الخارجية التركية، أنه من المقرر أن يلتقي مسئولون أتراك وروس وإيرانيين في أستانة منتصف شهر يناير المقبل، للتوصل إلى اتفاق بوقف الأعمال القتالية في سوريا، وذلك في إطار اجتماع يطلق عليه اسم “خطوة بناء الثقة الخطوة المكملة لمسار جنيف”.

ونقلت صحيفة (حريت) التركية اليوم السبت،عن المسئول التركي، قوله – إنه من الممكن أن تكون المبادرة المشتركة التي طرحتها القوى الإقليمية الثلاث للمحادثات في أستانة مكانا لحوار غير رسمي بين ممثلي النظام والمعارضة السورية، بالإضافة إلى الحوار الرسمي في جنيف.

وأضاف، أن مناقشات بين ممثلي النظام السوري والمعارضة حول مستقبل سوريا والحل السياسي وعملية الانتقال، ستكون مفيدة.

واستدرك المسؤول يقول إنه مع ذلك، لن يكون الحوار مثمرا لإيجاد حل سياسي وعملية الانتقال في سوريا، إلا إذا تم التوصل إلى هدنة في سوريا.

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