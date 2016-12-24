أخبار عاجلة

برنامج خاص لتجهيز مايوكا في الزمالك -
تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السيسي: المياه المقدمة للمصريين آمنة تمامًا

Google+ Print
السيسي: المياه المقدمة للمصريين آمنة تمامًا السيسي: المياه المقدمة للمصريين آمنة تمامًا

الرئيس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المياه التى تقدم للمواطنين آمنة تمامًا، وجميعها تحت سيطرة شركات وطنية وكذلك الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم السبت، التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش بالجيزة.

وأضاف السيسي: التوسعات تأتى نتيجة إجراءات من السبعينات لرؤية القوات المسلحة التصدى لمسائل وموضوعات تمس الأمن القومى المصرى، ويتطور بزيادة الطلب.

وتابع “وزارة الإسكان طالبت بزيادة لمجابهة التوسعات المستقبلية للمياه لـ15 سنة، وقولت بالافتتاح الجديد حيلبى كل مطالبنا”.

وشدد على أن تصدى القوات المسلحة لمثل تلك المشروعات لأنها تمس الأمن القومى وهو أحد مهامها الاسترتيجية.

وأكد السيسي، أن الجيش لا يعمل بمعزل عن القطاع المدنى وشركاته، ولديه عاملين مدنيين يقدروا بحوالى 50 ألف عامل مدنى بالقوات المسلحة.

وتابع: هذا الكلام يتم مراجعاته بالجهاز المركزى للمحاسبات، والقوائم المالية أى الضرائب الخاصة بالمشروعات كذلك يعنى محدش مميز عن حد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر