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حبس نائب مدير أمن القاهرة السابق لاتهامه بقتل زوجته فى العمرانية

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حبس نائب مدير أمن القاهرة السابق لاتهامه بقتل زوجته فى العمرانية حبس نائب مدير أمن القاهرة السابق لاتهامه بقتل زوجته فى العمرانية

أرشيفية

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس “إيهاب. ر” لواء شرطة سابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما فى العمرانية، بعدما أطلق عليها طلق نارى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان فريق من نيابة العمرانية انتقل لموقع الحادث للمعاينة، وتم انتداب فريق من المعمل الجنائى لمعاينة مسرح الجريمة وكتابة تقرير واف عن الأدلة الجنائية التي تم جمعها.

وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين ضابط الشرطة، وكان يشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة السابق، وزوجته، ما دفع الزوجة لاستلال سكين المطبخ وسددت لزوجها 4 طعنات بمناطق متفرقة من الجسد، ما دفعه لأن يطلق النيران عليها فسقطت قتيلة فى الحال.

 

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