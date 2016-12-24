المالية: الدولة مستمرة فى دعم المواد الغذائية وألبان الأطفال والأدوية

أكد ياسر صبحى، مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلى، أنه لأول مرة تخرج وزارة المالية للمحافظات، وبدأت بمحافظة الإسكندرية، لعرض الموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات جادة مع كل أطياف المجتمع، ومنها مؤسسات المجتمع المدنى، واصفاً ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية بمقر مكتبة الإسكندرية لعرض موازنة المواطن للعام المالى الحالى بالحدث المهم، لأنه يسهم فى تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصرى المختلفة، بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار التى تخرج من هذه اللقاءات التى سنضعها فى اعتبارنا عند بدء إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد، إلى جانب الاستفادة منها فى تطوير اليات متابعة تنفيذ برامج الموازنة.

وشدد مساعد وزير المالية، فى بيان له اليوم السبت، على أن الدولة مستمرة فى سياسات الدعم، سواء المواد الغذائية أو دعم ألبان الأطفال والأدوية ودعم المزارعين والإسكان والسكك الحديدية، كما تدرس الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تطبيق نظام جديد للتغذية المدرسية والمخصص له مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج.

وأضاف مساعد وزير المالية، أن الأهداف الرئيسية للموازنة العامة يأتى على رأسها تبنى برنامج اقتصادى لزيادة معدلات نمو قائمة على النشاط الإنتاجى الصناعى والتصديرى، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة عبر التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدلات البطالة، من خلال زيادة الإنفاق على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة الإنفاق على مشروعات الإسكان الاجتماعى والنقل والتعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات العامة فى البنية الأساسية من مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومشروعات الزراعة والرى واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى تطوير وتبنى برامج جديدة للحماية الاجتماعية لتصل إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر، مثل برامج دعم الغذاء والدعم النقدى الممثل فى معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة المنتظر زيادة عدد الأسر المستفيدة منه الى 1.7 مليون اسرة قبل نهاية العام المالى الحالى.