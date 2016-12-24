اتحاد الكرة يشكل لجنة من 25 عضوا لوضع لائحة جديدة بعد رفض التعديلات

كتب حاتم رضا

اتفق الأندية مع اتحاد الكرة، على تشكيل لجنة تضم ممثلى 25 مندوبا لجميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإعداد وصياغة لائحة كاملة جديدة لاتحاد الكرة بدلا من إجراء التعديلات على اللائحة الحالية والتى يراها أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية مليئة بالثغرات والتناقضات.

وشهدت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة، التى عُقدت أول أمس الجمعة، العديد من الأحداث المُثيرة والكواليس، بدأت بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 113 ناديا، حيث حرصت الأندية على التوافد مُبكراً لحضور العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسى ومناقشة بعض الأمور مثل تشكيل لجنة الاستئناف ولجنة القيم ومناقشة إنشاء رابطة الأندية المحترفة.

وقام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة خلال اجتماعه بالجمعية العمومية بعرض صور الماكيت الجديد لمبنى الجبلاية، الذى سيتم إنشاؤه فى مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وكشف أبو ريدة رئيس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيدعم المبنى الجديد بـ50% من تكلفة إنشائه التى تصل إلى 3 ملايين دولار والذى سيشهد إنشاء 30 غرفة وأحدث الأدوات.

وحرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على حضور الجمعية العمومية لإلقاء كلمة، مؤكداً دعم الدولة لتقدم الرياضة المصرية، موضحاً تقديم المساندة والدعم للجميع من أجل النهضة بمنظومة الرياضة، وقال وزير الشباب والرياضة إنه سعيد بعودة منتخب مصر للساحة الأفريقية مجدداً، مضيفاً أنه يطالب الجبلاية بمشاهدة مباريات منتخب مصر فى بطولة أفريقيا 2017 بالمجان والحصول على حقوق بث مباريات الفراعنة، وقال الوزير فى ختام كلمته: "حضورى لا يعنى التدخل الحكومى فى شئون اتحاد الكرة، فالتدخل الحكومى مرفوض والحكومة ملتزمة ببنود الميثاق الأولمبى"، مشددا على أن الوزارة داعمة لاتحاد كرة القدم مثل باقى الاتحادات وكذلك مختلف الأندية.

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة الجبلاية لأجل غير مسمى، بعدما رفض أغلب الأندية المقترحات بعد موافقة الجمعية فقط على تشكيل لجنة التظلمات ولجنة القيم بدون صلاحيات، فيما تم تأجيل باقى جدول الأعمال لأجل غير مسمى.