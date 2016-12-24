بالصور.. أمطار رعدية بالإسكندرية وغرق بعض المناطق شرقا وغربا

الاسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية هطول الأمطار الغزيرة والرعدية، وذلك فى ذروة موجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة حاليا، حيث تتعرض الإسكندرية إلى نوة الفيضة الكبرى والتى تستمر لمدة 4 أيام.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عدة بلاغات بغرق بعض المناطق بغرب الإسكندرية فى وادى القمر والدخيلة، وشرق الإسكندرية بالحضرة الجديدة والمنتزه وسيدى بشر ، بالإضافة إلى غرق بعض شوارع محرم بك، وذلك تأثرا بالأمطار الغزيرة.

وأكد المهندس حسن سلام رئيس غرفة عمليات الإسكندرية لتلقى البلاغات على أنه تم إبلاغ المسئولين بالأحياء وشركات الصرف الصحى لرفع المياه وحل الأزمة.

من جهة أخرى كثفت أحياء الإسكندرية، أعمال رفع المياه من الشوارع باستخدام سيارات الشفط بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، وفق تعليمات اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والذى أعلن حالة الطوارئ بالمحافظة منذ بدء النوة.