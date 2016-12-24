وزير التنمية المحلية يصل البحيرة لحضور مؤتمر الشباب بمجمع دمنهور الثقافى

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

وصل منذ قليل الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، للمشاركة فى مؤتمر البحيرة الأول للشباب بمجمع دمنهور الثقافى، وذلك انطلاقا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار 2016 عاما للشباب، وإيمانا بدورهم وتشجيعهم للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإبداع فى جميع المجالات.

ويعقد مؤتمر البحيرة الأول للشباب برعاية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة تحت شعار "شارك . ابدع . انطلق" بمجمع دمنهور الثقافى، بحضور 500 شاب وفتاة من أبناء محافظة البحيرة تم اختيارهم عن طريق التقدم والتسجيل للمؤتمر من خلال الاستمارة الإلكترونية

وتدور محاور المؤتمر حول تطوير وإصلاح التعليم ـ المنظومة الصحية ـ الهجرة غير الشرعية وتشغيل الشباب ـ التمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة وفرص الاستثمارـ الإعلام والصحافة والخطاب الدينى وتأثيرهم على وعى الشباب ـ المشاركة السياسية ودور الشباب فى المحليات والعمل التطوعى.