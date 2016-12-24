براءة 4 متهمين بالتظاهر وترويج شائعات تحرض ضد الدولة بكرداسة

كتب سليم على

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة الدائرة 15 مستأنف إرهاب برئاسة المستشار وليد محمد شحاتة وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب وأمانة سر سعيد موسى ، ببراءة 4 متهمين، وسقوط الاستئناف عن آخر، لاتهامهم بالتظاهر واستغلال الدين في ترويج الشائعات بكرداسة.

كانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين الخمسة حضوريا 3 سنوات لكل منهم وكفالة 5000 جنيه وغرامة 30 ألف جنيه، فتقدم المتهمون باستئناف على حكم أول درجة فقضت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف عن المتهم الثاني وحضوريا بقبول الاستئناف المقدم من الأول والثالث والرابع والخامس وإلغاء حكم أول درجة وبرأتهم.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 23410 لسنة 2016 للمتهمين السيد مصطفى محمد وضياء الدين السيد وأحمد خالد مبروك ومحمد مصطفى وعبد اللطيف رزق جمعة اتهامات التظاهر بدون تصريح استجابة لدعوات جماعة الإخوان بالتظاهر اعتراضا على فض اعتصامي رابعة والنهضة في يوم 9 مايو 2015 وترويج شائعات للتحريض ضد الدولة وحيازة منشورات ومطبوعات للنيل من سمعة الدولة واستغلال الدين في الترويج.

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