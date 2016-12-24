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النيابة تستمع لأقوال زوج لقيت زوجته وعشيقها مصرعهما أثناء ممارسة الرذيلة

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النيابة تستمع لأقوال زوج لقيت زوجته وعشيقها مصرعهما أثناء ممارسة الرذيلة النيابة تستمع لأقوال زوج لقيت زوجته وعشيقها مصرعهما أثناء ممارسة الرذيلة

>كتب كريم صبحى

استمع المستشار أحمد رضا، وكيل أول نيابة المرج، لأقوال زوج ربة منزل عثر على جثتها مع عشيقها عرايا داخل شقته، بعدما لقيا مصرعهما اختناقا.

 

وقال الزوج أن زوجته عاملة فى مستشفى وكانت تخبره بأنها متوجة إلى عملها كل صباح، مشيرا إلى أنه نشبت مشاجرة بينهما بسبب تعليق عشيقها ومغازلته لها على الفيس بوك، ولكنها أخبرته بأنه جارها منذ الطفولة وعلاقتها به مثل الأخوات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار أحمد رضا وكيل النائب العام أن الزوجة نشبت علاقة عاطفية بينها وبين جارها القديم المقيم بمنطقة العباسية، وأجر لها شقة بمنطقة المرج لإقامة علاقات جنسية معها وكانت تستغل خروج زوجها للعمل وتتوجه له فى شقة المرج.

 

كما تبين من معاينة الشقة وجود عقد زواج عرفى للمتوفية وعشيقها حتى توهم جيرانها بأنهما متزوجان، وبسؤال سكان العقار عن الواقعة أفادوا بأنهم عندما يسألون المتوفية عن سبب ترددها على الشاب مستأجر الشقة قالت لهم بأنها خالته وتأتى له لتنظيف ملابسه.

 

وتبين من التحريات والتحقيقات أن ربة المنزل وعشيقها لقيا مصرعهما بسبب الاختناق أثناء ممارستهما الرزيلة، بسبب تسريب الغاز وغلق كل شبابيك وأبواب الشقة، حيث أمر المستشار أحمد رضا وكيل النيابة بتشريح جثمان المتوفيان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


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