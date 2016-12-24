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تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لجلسة 12 يناير

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تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لجلسة 12 يناير تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب" لجلسة 12 يناير

>كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 12 يناير المقبل، لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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